Москва, , 11:43 — REGNUM Сегодняшний разговор о поддержке волонтёрства — это аванс, Госдума в будущем в рамках парламентского контроля потребует отчета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках парламентских слушаний.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Сегодняшний разговор — это аванс. На будущий год в рамках парламентского контроля мы пригласим для того, чтобы отчитаться, а что сделано? А в этот раз вам что мешает? А еще что необходимо? Потому что через это мы поймем, насколько правоприменительная практика эффективна», — отметил Володин.

В парламентских слушаниях участвуют те, кто имеет непосредственное отношение к волонтерским движениям России.

«Их много, мы вместе, и вместе в том плане, что мы вместе с вами будем обсуждать эти вопросы с точки зрения законодательного регулирования. Нам важно создать условия для того, чтобы волонтерство развивалось, причем, в разных сферах», — отметил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава комитета Госдумы предложил новые меры поддержки волонтёрства