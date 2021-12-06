Скопье, 6 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил о намерении официального Скопье подписать с руководством Болгарии масштабного соглашения о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами. Об этом 6 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Македония

Детали нового документа не разглашаются. По некоторым данным, в предварительный вариант Соглашения включены пункты относительно максимальных партнерских контактов в политике, экономике и культуры. Соответствующий документ обеспечивает Северной Македонии дополнительные шансы на широкую интеграцию Скопье в структуры Европейского союза.

«Мы ожидаем начало очередного этапа развития отношений с Болгарией с 14 декабря нынешнего года по 15 января 2022-го, — отметил, в частности, З. Заев. — После этого наша страна начнет переговоры о вступлении в ЕС».

Напомним, в настоящее время взаимоотношения Софии и Скопье переживают очередной кризис. Стороны не могут урегулировать территориальные и этнические разногласия. Ранее представители партий, победивших на парламентских выборах в Болгарии, не исключили возможности «широких контактов» с РСМ.