Варшава, , 11:51 — REGNUM Евросоюз внёс свой вклад в обострение ситуации вокруг Украины, так как вёл себя подобно пироману. К напряжённости привели попытки нарушить сферу влияния России, заявила кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в опубликованном 6 декабря интервью польской газете Rzeczpospolita.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ле Пен прокомментировала версии о том, что Россия якобы намерена напасть на Украину. Российские власти на такой шаг не пойдут, считает политик.

«Но я считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана», — заявила Ле Пен.

Она отметила, что Украина входит в сферу влияния России, кто бы что ни говорил. Попытки нарушить эту сферу влияния приводят к напряжённости, появлению страхов, к ситуации, которая наблюдается сейчас.

Ле Пен полагает, что реальная угроза, нависшая сейчас над Европой — это исламизим. Именно на борьбе с ним нужно сосредоточиться.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию, исходящие из Киева и западных столиц, не раз отвергали российские власти. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сведения пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.

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