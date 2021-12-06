Донецк, , 11:43 — REGNUM За прошедшие сутки, 5 декабря, украинские вооруженные формирования в нарушение Минских соглашений разместили еще четыре единицы вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Из подробностей известно, что две БМП-1 украинские боевики разместили у н.п. Гладосово. Также БМП-2 расположилась на территории гражданского объекта в н.п. Николаевка. Помимо этого, один МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный — прим.) прибыл в жилой район н.п. Красногоровка.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

Военное присутствие ВСУ наращивали также 4 декабря: в трёх подконтрольных Украине населенных пунктах было размещено 19 единиц вооружения и военной техники.

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