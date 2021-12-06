Буэнос-Айрес, , 11:41 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрена для применения в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции в Аргентине. Об этом 6 декабря сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что «Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января въезд в страну жителям Узбекистана, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V».