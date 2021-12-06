Москва, 6 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В 2022—2023 годы в РФ будет серьезный рост строительства новых офисных помещений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Офис

«2021 год показывает рост предложения офисных помещений и рост объема сделок. Динамика спроса на офисную недвижимость коррелирует с тенденцией перехода на удаленную или гибридную работу, о чем свидетельствуют цифры поглощения в 2020 году. Но развитие новых видов занятости, электронной торговли, IT-компаний требует строительства новых офисных объектов. Поэтому большая часть офисов сегодня строится под заказ крупных фирм, а аналитики ожидают серьезного роста офисов в 2022—2023 годах», — сказала Иванкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ уже прошел основной этап перевода сотрудников на удаленную работу.