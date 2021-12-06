Екатеринбург, 6 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин потерял в ДТП своих дочь, зятя и внучку. Об этом он написал в Facebook на своей странице.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Выезд на встречку», — сказал Головин. Сейчас он решает вопрос о доставке тела дочери в Екатеринбург.

Авария произошла 5 декабря в Вологодской области возле села Верховажье. По данным регионального УМВД, на трассе столкнулись микроавтобус автомобиль. В последнем и находилась семья экс-депутата.