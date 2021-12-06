Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Российский композитор и музыкант Олег Эмиров, который сотрудничал с музыкальными коллективами «Сплин» и «Колибри», умер в возрасте 51 года. Об этом 6 декабря сообщается на странице группы «Колибри» в соцсети Facebook.

Свеча

«Умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», — говорится в сообщении. При этом музыкант ушел из жизни 5 декабря.

Отметим, Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде и окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Также он известен, как аранжировщик и саунд-продюсер телеканала НТВ, и является автором музыки к десяткам телепередач, включая «Намедни» и «Школу злословия».