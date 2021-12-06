Хасавюрт, Дагестан, , 11:35 — REGNUM В Дагестане утечка газа привела к отключению 5 декабря от теплоснабжения котельных в семи поселках города Хасавюрта. В зону отключения попали 26 многоквартирных домов и социальные объекты. Восстановительные работы начались 6 декабря.

«В связи с утечкой газа на магистральном трубопроводе высокого давления d325 на пересечении ул. Махачкалинское шоссе и Объединённая приостановлено газоснабжение пос. Юбилейный, Аркабаш, Ветеранов, Садовый, Олимпийский, пос. Новый. Кроме того, в зону отключения попали четыре котельных (Речной переулок, Кирпичный завод, Махачкалинское шоссе, д. с. «Сказка») которые обеспечивают тепло 26 многоквартирных домов», — говорится в сообщении мэрии Хасавюрта.

Уточняется также, что без тепла остались два детских сада и три школы. По факту отключения теплоснабжения начата проверка прокуратуры, пишет «Черновик».

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 6 декабря из-за аварии на линии электропередачи остались без света почти 60 тыс. жителей.

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