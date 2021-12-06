Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудники таможенной службы выявили контрабанду черноморской афалины на Украину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 6 декабря.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Белуха (полярный дельфин)

Установлено, что компания из Крыма перевезла на Украину дельфина по кличке Нептун. Стоимость животного превышает 1,2 млн рублей. При декларировании в таможенный орган злоумышленники представили разрешение СИТЕС. Однако сертификат был выдан по поддельным документам.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «езаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны». Устанавливается источник происхождения дельфина.