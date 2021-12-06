Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на прошедшем 6 декабря совете глав поручил уделить особое внимание вопросам подготовки к новогодним праздникам. Он отметил, что главная задача работать в слаженном взаимодействии между муниципалитетами и правительством, а спорные моменты необходимо обсудить заранее, чтобы новогодние праздники прошли на высоком уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Владимир Солодов поручил главе Петропавловска-Камчатского Константину Брызгину под особый контроль взять подготовку и работу в течении всего сезона катков.

«Также нужно, чтобы спортивные учреждения Петропавловска и Елизова и в том числе горнолыжные трассы работали бесплатно несколько дней для ряда категорий населения. Прошу отработать данный вопрос и внести предложения. Это позволит в местах сосредоточения жителей также создать новогоднюю атмосферу», — подчеркнул губернатор Камчатки.

В Петропавловске-Камчатском будет установлено 16 новогодних ёлок. Праздничные мероприятия будут проходить ежедневно с 27 декабря по 8 января — будет работать резиденция Деда Мороза в этнодеревне на улице Озерновская Коса, на площади у стелы «Город воинской славы» состоятся молодежные дискотеки и детские игровые программы. В саму новогоднюю ночь в Петропавловске-Камчатском запланирован праздничный салют.

Во всех районах Камчатки уже ведётся активная работа по подготовке к проведению новогодних мероприятий. Праздничные программы запланированы даже в самых маленьких, отдаленных населённых пунктах.

«В селе Хайрюзово, где проживает 200 человек, пройдут детский утренник «Здравствуй, праздник», спортивные соревнования по лыжам, снежному бою и так далее. Мероприятия преимущественно будут проходить на открытом воздухе. План мероприятий разработан с учётом всех возрастов граждан. Для более старшего поколения также предусмотрена разнообразная программа, в том числе в онлайн-формате. Сейчас ведётся согласование мероприятий с Роспотребнадзором. В 16 микрорайонах Петропавловска будут установлены новогодние ёлки. Для создания новогоднего настроения во всех муниципальных образованиях будут установлены световые инсталляции, малые архитектурные формы, украшены деревья и столбы уличного освещения, объекты торговли, образовательные и социальные учреждения. В наиболее посещаемых местах планируется музыкальное сопровождение. Мероприятия будут также согласованы с органами пожарной безопасности», — рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал как можно быстрее провести конкурсные процедуры по завершению строительства театра кукол.