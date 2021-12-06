Сеул, 6 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В 2022 году Южная Корея выделит на официальную помощь в целях развития (ОПР) 1,19 трлн вон (~$1 млрд), что на 16,7% больше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, бюджет министерства, включая объём помощи в целях развития, был утвержден Национальным собранием (парламентом) страны 3 декабря.

Известно, что показатель впервые превысил отметку в 1 трлн вон (~$846 млрд).

Отмечается, что объём средств, который будет выделен Мьянме, сокращён на 86%, до 2,29 млрд вон (~$1,93 млн) из-за нарушений прав человека военным правительством, а объём средств, который будет выделен Афганистану, — на 65%, до 430 млн вон (~$363 тыс.) из-за неопределенности, возникшей после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).