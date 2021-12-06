Джакарта, , 11:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что 99 009 581 житель страны прошли полную вакцинацию против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно отчетам министерства здравоохранения Индонезии, число жителей, которые получили первую инъекцию вакцины против коронавируса, в настоящее время составляет 142 432 347 человек.

Кроме того, ревакцинацию в Индонезии прошли 1 245 104 жителя страны.

Напомним, в Индонезии не выявили случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Однако штамм выявлен в соседних с Индонезией странах, включая Малайзию и Сингапур.

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