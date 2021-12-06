В Индонезии 99 млн человек прошли полную вакцинацию от коронавируса
Джакарта, 6 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что 99 009 581 житель страны прошли полную вакцинацию против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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Согласно отчетам министерства здравоохранения Индонезии, число жителей, которые получили первую инъекцию вакцины против коронавируса, в настоящее время составляет 142 432 347 человек.
Кроме того, ревакцинацию в Индонезии прошли 1 245 104 жителя страны.
Напомним, в Индонезии не выявили случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Однако штамм выявлен в соседних с Индонезией странах, включая Малайзию и Сингапур.