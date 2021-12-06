Камчатский край, 6 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил заложить в бюджете средства на предпроектные изыскания для берегоукрепления Октябрьской косы на 2022 год. Берегоукрепление необходимо для регулярного сообщения с посёлком Октябрьским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

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«Те работы, которые были проведены после последних штормов в Охотском море, не возымели результата. При переливах косы дорогу снова разрушило водой. После каждого сильного шторма проезд необходимо восстанавливать. Когда погода стабилизируется, подрядная организация будет восстанавливать дублирующий проезд, который проходит вдоль реки», — сказал на совещании министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

Отмечается, что коса с каждым годом сужается и восстанавливать проезд становится все сложнее, а переливы становятся сильнее. В полномочиях регионального министерства транспорта только обеспечение проезда к поселку. Необходимо своими силами провести научные исследования косы, чтобы они стали основанием для включения в государственную программу.

«Предпроектные изыскания станут основанием для того, чтобы мы могли в конце будущего года заявиться в федеральную программу и встать в очередь на получение средств. Камчатский край потенциально может стать участником программы, для того чтобы построить берегоукрепительные сооружения», — сказали специалисты.

Владимир Солодов добавил, что ситуация на Камчатке экстраординарная, из-за переливов косы население поселка лишается транспортной доступности, возникают проблемы с завозом важных грузов и проездом специальных служб.

«Средства на научные изыскания необходимо заложить на 2022 год по Октябрьской косе. Насколько мне известно, в федеральном бюджете средств нет, и, по словам министра природных ресурсов Российской Федерации Александра Козлова, не предусматривается в ближайшие годы. Для того чтобы нам их получить, нужно срочно проводить изыскания и вставать в программу», — сказал губернатор.

Временное ограничение движения автотранспорта на участке автодороги к посёлку Октябрьскому на Камчатке продлено до 9 декабря. После окончания штормовых явлений будет восстанавливаться проезд к поселку.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов взял под личный контроль ситуацию в подтопленном посёлке Крутогоровский Соболевского района — в ближайшее время создадут комиссию, которая оценит возможный ущерб.