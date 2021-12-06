Ершов, , 11:49 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшей заведующей детским садом по фактам хищения денежных средств возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

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В июле 2019 года заведующая дошкольным учреждением в городе Ершове Саратовской области фиктивно издала приказ о приеме на работу местной жительницы на должность воспитателя. Своих обязанностей женщина фактически не выполняла, а подготовленные приказ и документы служили основание для начисления фиктивно трудоустроенному сотруднику зарплаты. Всего со 2 июля 2019 года по 26 апреля 2021 года было начислено денежное вознаграждение в сумме более 780 тыс. рублей. Похищенными средствами заведующая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, в период с 2014 по 2021 годы заведующая фиктивно трудоустроила в детсад на должность своего заместителя бывшую сотрудницу, которая не знала об этом. Начисленную ей в качестве зарплаты сумму в размере более 2,1 млн рублей заведующая потратила на свои нужды.

Противоправные действия бывшего руководителя дошкольного учреждения были выявлены прокуратурой и сотрудниками ГЭБиПК ОМВД Ершовского района Саратовской области. Уголовные производства объединили в одно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Вольске Саратовской области заведующая детсадом оформила фиктивные дополнительные соглашения по совмещению должностей к трудовым договорам 13 подчиненных ей сотрудников. Женщина похитила около 820 тыс. рублей.

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