Новокузнецк, Кемеровская область, 6 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Новокузнецке транспортные полицейские по горячим следам раскрыли ограбление школьника. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

«К наряду патрульно-постовой службы полиции обратились двое подростков и сообщили, что ехали в троллейбусе, а когда он остановился и открыл двери, неизвестный мужчина выхватил из руки одного из школьников мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей, выбежал из салона и скрылся в направлении привокзальной площади. Несовершеннолетние попытались догнать злоумышленника, а когда увидели транспортных полицейских, обратились к ним за помощью, — рассказали в ведомстве. — Через несколько минут гражданин был обнаружен и задержан. Им оказался 57-летний уроженец Свердловской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражу, разбой и грабеж, и освободившийся из мест лишения свободы летом нынешнего года. В ходе досмотра похищенный телефон изъят и возвращен владельцу».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок четыре года. Мужчина арестован.