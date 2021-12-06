Москва, , 11:28 — REGNUM Глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев («Единая Россия») предложил меры поддержки волонтерского движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря в рамках парламентских слушаний.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нужно развивать инфраструктуру поддержки добровольчества, сеть специализированных центрах, причем повсеместно, в городах, в муниципалитетах, они должны помогать волонтерам и общественным организациям», — сказал Метелев.

Комитет участвует в проектировании мер поддержки волонтерства вместе с Росмолодежью, Минкультуры, Минспорта и другими ведомствами.

«Мы предлагаем на льготной основе предоставить добровольцам право на льготной основе посещать учреждения культуры, спортивные события, учитывать волонтерский опыт при поступлении во все университеты, засчитывать профиль волонтерства как практику в вузе, быстро пройти медосмотр и получать медцинские книжки бесплатно, сейчас она стоит 4 тыс. рублей», — сказал Метелев.

Он также сообщил, что законопроект о страховании волонтеров парламентарии рассчитывают внести в Госдуму до конца 2021 года.

Также Метелев предложил ввести в стране фудшеринг.

«Законопроект разработан и планируем сделать все, чтобы он был принят», — добавил он.

Одновременно он обратил внимание на то, что не все нормы закона о волонтерстве работают, депутат предложил уточнить ряд положений.

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