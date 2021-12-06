Москва, 6 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев («Единая Россия») предложил меры поддержки волонтерского движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря в рамках парламентских слушаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Нужно развивать инфраструктуру поддержки добровольчества, сеть специализированных центров, причем повсеместно, в городах, в муниципалитетах, они должны помогать волонтерам и общественным организациям», — сказал Метелев.

Комитет участвует в проектировании мер поддержки волонтерства вместе с Росмолодежью, Минкультуры, Минспорта и другими ведомствами.

«Мы предлагаем на льготной основе предоставить добровольцам право посещать учреждения культуры, спортивные события, учитывать волонтерский опыт при поступлении во все университеты, засчитывать профиль волонтерства как практику в вузе, быстро пройти медосмотр и получать медицинские книжки бесплатно, сейчас она стоит 4 тыс. рублей», — сказал Метелев.

Он также сообщил, что законопроект о страховании волонтеров парламентарии рассчитывают внести в Госдуму до конца 2021 года.

Также Метелев предложил ввести в стране фудшеринг.

«Законопроект разработан и планируем сделать все, чтобы он был принят», — добавил он.

Одновременно он обратил внимание на то, что не все нормы закона о волонтерстве работают, депутат предложил уточнить ряд положений.