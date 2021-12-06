Москва, 6 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину. Это очень смешно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Европейцы сделали вид, что поверили разведчикам США, но выставили их дураками в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Так бывает, когда ты сообщаешь якобы о готовящемся вторжении России на Украину (что бред полный), а потом вынужден через те же газеты сообщать:

«Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи, — сказал один из собеседников газеты. — Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы».

В итоге Вашингтону пришлось пойти на необычно широкое раскрытие данных разведки, чтобы убедить союзников в Европе в своей точке зрения, пишет Financial Times.

Распространение информации началось в начале ноября, до встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО, на которой в основном обсуждали Украину.

На самом деле Германия занята передачей власти от Меркель Шольцу. Франция погружается в предвыборную кампанию, и Макрон мыслями совсем не в Киеве, а на Ближнем Востоке, в частности, в Саудовской Аравии.

В странах поменьше свои приключения: в Австрии уже третий канцлер за пару месяцев, а Италия начала праздновать Рождество. Венгрия полна ожиданий от наплыва туристов из России.

Норвегия просит снизить деятельность НАТО и говорит, что сама справится со своей безопасностью. Финны — ну тут все понятно: нейтралитет и вечная выгода от соседства с Россией.

Перечислять долго, но самое главное никому в Европе нет дела до якобы этой угрозы. И если не верите, то спросите у чиновников ЕС, как впрочем и у украинских, где они будут на Рождество и Новый год. Ответ вас не удивит: у всех билеты на руках и бронь гостиниц», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, США пришлось снабдить страны Европейского союза и НАТО «разведданными» для того, чтобы навязать им мнение о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину.

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