Иерусалим, , 11:27 — REGNUM Израильский КПП, находящийся около города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, протаранил палестинский подросток, которого затем застрелили силовики. Об этом 6 декабря сообщает израильское радио Kan.

Западный берег реки Иордан

Уточняется, что в результате наезда израильский охранник получил тяжелые травмы и был госпитализирован, в настоящее время врачи оценивают его состояние, как стабильное.

Кроме того, уточняется, что 16-летний палестинский подросток, который находился за рулем автомобиля, умер от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что армия обороны Израиля проводит масштабную спецоперацию на Западном берегу реки Иордан.