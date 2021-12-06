Калуга, 6 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Более миллиона россиян присоединились к Всероссийской акции по очистке берегов водоёмов от мусора «Вода России» в 2021 году. По итогам акции Калужская область заняла седьмое место среди российских субъектов и первое место в Центральном федеральном округе, сообщили 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Калужские волонтёры акции по очистке берегов водоёмов от мусора «Вода России»

Калужане на протяжении семи лет принимают участие в акции, которая стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

В 2021 году в рамках «Берега добрых дел» проходили соревнования команд, экотуры и забеги со сбором мусора (плоггинг). Завершил в регионе экологический марафон флешмоб #ЗаЧистуюОку, который прошел уже после подведения итогов акции на федеральном уровне.