Токио, , 11:25 — REGNUM Япония настроена всесторонне развивать отношения с Россией. Об этом 6 декабря в ходе выступления на сессии парламента со своей программной речью заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Флаги России и Японии S Solomonov

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«С Россией мы будем стремиться к всестороннему развитию отношений в рамках нашей позиции — решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — пояснил глава японского правительства.

Кисида также отметил, что с соседними странами его правительство будет продвигать твердую дипломатию, основанную на национальных интересах и направленную на поддержание мира и стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы. Он добавил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориальной проблемы.

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Кисида подчеркнул, что вести переговоры с Россией о заключении мирного договора правительство Японии намерено на основе уже имеющихся договорённостей, в том числе достигнутых в Сингапуре.

Напомним, по итогам состоявшегося в Сингапуре в ноябре 2018 года 23-го раунда переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным стороны «договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года».