Москва, , 11:41 — REGNUM Штрафы за самовольно обшитые и остеклённые балконы уже существуют в России, для граждан нововведений нет. Требования к пользованию жилыми помещениями будут распространяться и на юридических лиц, пояснили 6 декабря в пресс-службе Минстроя РФ.

На балконе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Минстрой предусмотрел для граждан штрафы за самовольную обшивку или остекление балкона. В министерстве разъяснили, что новый приказ расширит действующие правила пользования жилыми помещениями на юридических лиц — собственников помещений.

Правительство РФ ещё в 2006 году утвердило такие правила, включающие требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии и запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку. С 1 марта 2022 года, как сообщало ИА REGNUM, вместо этого документа начнёт действовать приказ Минстроя России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

«Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде», — пояснили в министерстве.

Муниципальные правовые акты и региональные законы могут касаться внешнего вида дома, в том числе остекления фасадов. На региональном уровне могут быть предусмотрены и санкции за нарушения, отметили в Минстрое.

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