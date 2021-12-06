Ак-Довурак, Тува, , 11:23 — REGNUM В Туве раскрыли подробности спасения рабочего, оказавшегося погребённым под обломками обрушившегося здания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Республиканской больницы №1, ему пришлось делать операцию прямо под завалами.

Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува Служба ГО и ЧС Тувы

Здание горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в Ак-Довураке обрушилось около 16 часов 5 декабря в ходе его демонтажа. В результате один работник погиб — его тело извлекли в тот же день.

Второго удалось найти лишь к полуночи. Однако вытащить пострадавшего сразу не получалось, поскольку его ноги были придавлены тяжёлыми железобетонными конструкциями. С трудом и рискуя жизнью, к нему пробрался врач-травматолог Эргил Чадамба.

«Из-за невозможности поднять тяжёлые обломки и с учётом угрожающего жизни человека развившегося синдрома длительного сдавления, ему был сделан анестезирующий укол и пришлось ради спасения жизни принять тяжёлое решение об ампутации обеих нижних конечностей на уровне коленных суставов», — отметили в больнице.

После этого мужчину перевезли в районную больницу, где операция продолжилась. Затем пострадавшего вертолётом санавиации доставили в Кызыл. В настоящее время его состояние оценивается, как крайне тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Власти республики обещали помощь семьям погибшего и пострадавшего рабочих.

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