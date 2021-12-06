Москва, 6 декабря 2021, 11:23 — REGNUM Индия является важнейшим стратегическим партнёром России, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
Глава ФСВТС подчеркнул, что «программа очень обширная».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формат консультаций «2+2» глав МИД и Минобороны РФ и Индии станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем.
Читайте также: Лавров оценил перспективы формата «2+2» России и Индии