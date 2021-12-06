Москва, 6 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Индия является важнейшим стратегическим партнёром России, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Fsvts.gov.ru Дмитрий Шугаев

«Индия — это один из важнейших наших стратегических давних партнёров, у нас портфель заказов сегодня превышает 14 млрд. Реализуются очень крупные контракты, в том числе поставки С-400», — сказал он RT.

Глава ФСВТС подчеркнул, что «программа очень обширная».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формат консультаций «2+2» глав МИД и Минобороны РФ и Индии станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем.

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