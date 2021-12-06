Симферополь, , 11:23 — REGNUM Десять человек пострадали в результате автоаварии в Нижнегорском районе Крыма вечером 5 декабря, сообщили в пресс-службе МВД региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 18:40 на автодороге Нижнегорск-Белогорск, вблизи села Косточковое Нижнегорского района. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21 124,1993 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего его автомобиль занесло на полосу для встречного движения. Там автомобиль врезался в Daewoo Nexia.

В результате аварии травмы получили десять человек: водители и пассажиры обоих тавтомобилей, в том числе двое детей 2010 и 2020 года рождения и беременная женщина. В больницу доставили с места аварии троих пострадавших. Ещё семеро обратились к медикам позже.

По предварительным результатам освидетельствования водители автомобилей трезвы, уточнили в полиции. Назначена доследственная процессуальная проверка. Всем пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза, на предмет определения степени тяжести вреда здоровью. В прокуратуре Крыма сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки обстоятельств ДТП.