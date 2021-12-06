Ташкент, , 11:23 — REGNUM Министерство культуры Узбекистана распространило официальное сообщение, в котором отмечается, что проведение в Ташкенте TikTok Fest негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие должно было состояться 25 декабря, планировалось, что в нем примут участие российские тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип, Анет Сай, Ваня Дмитриенко и Аня Покров.

В сообщении минкульта Узбекистана отмечается, что разрешение на проведение подобных мероприятий выдается министерством внутренних дел и местными органами исполнительной власти.

«При этом, эти органы должны проанализировать уровень, содержание и идею, а затем дать окончательные выводы о возможности проведения мероприятия, — говорится в сообщении. — Надеемся, что ответственные лица, которые организуют подобные массовые мероприятия, серьезно отнесутся к данным вопросам».

В настоящее время в соцсетях Узбекистана активно циркулирует информация, что данное мероприятие могут отменить.