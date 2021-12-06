Москва, 6 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский раскритиковал банковскую инициативу с лимитом на новые депозиты для небогатых граждан. В своей заметке «И смех, и грех» в телеграм-канале 6 декабря он, в частности, пояснил:

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«Малообеспеченной считается семья, в которой среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, то есть в среднем менее 12 тыс. рублей. 200−300 тыс. руб. вклада для людей, едва сводящих концы с концами, да к тому же обвешанных потребкредитами? Вы в своем уме, граждане центробанкиры?

Такая сумма для Москвы большая, а на периферии о таких деньгах даже не мечтают: 20−30 тыс. рублей прибытка будут несказанно рады. Вы просто не знаете, как в регионах радовались путинским «десяткам». Благодетели, истинные благодетели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200−300 тыс. рублей, информировали «Известия» со ссылкой на данные, полученные у сотрудников ряда крупных банков.

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