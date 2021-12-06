Симферополь, 6 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту контрабанды дельфина компанией из Крыма на Украину возбудили сотрудники таможни. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

(сс) mikakaptur Дельфин

«Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны». Источник происхождения дельфина в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что таможенниками было установлено, что компанией из Крыма в ходе перемещения на Украину дельфина по кличке Нептун, стоимость которого превышает 1,2 млн рублей, был предоставлен сертификат СИТЕС, который нужен для того, чтобы вести международную торговлю видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

При этом отмечается, что оперативники выяснили, что указанный сертификат выдали по поддельным документам.

Отметим, черноморские дельфины афалины занесены в Красную книгу и их вылов с 2002 года запрещен.