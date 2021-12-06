Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Ростовской области рассмотрят дело о компенсации объекту культурного наследия федерального значения нанесённого ущерба. Сведения размещены в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Археология

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области требует от ООО «Ростовстрой» компенсировать причинённый вред древнему памятнику «Ростовское городище». Власти через суд планируют взыскать 2 млн 54 тыс. 397,45 рубля. В такую сумму оценены спасательные археологические полевые работы.

Исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 декабря 2021 года.