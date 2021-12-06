Москва, , 11:18 — REGNUM В России стремительно растёт число интернет-пользователей, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год составил 6,7 трлн рублей. Эти цифры красноречивее любых слов», — сказал премьер-министр в видеообращении к участникам 13-й Недели российского интернета — RIW 20/21.

По словам Мишустина, все преимущества цифрового потребления ощутили даже те, кто впервые воспользовался онлайн-контентом в последние годы.

Глава правительства констатировал, что цифровая революция изменила мир.