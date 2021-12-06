Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии задолженность за потреблённые топливно-энергетические ресурсы снизилась на 466 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 6 декабря, и. о. главы республиканского минстроя Владимир Максимов.

По его словам, на 1 декабря 2021 года в Чувашии просроченная задолженность предприятий ЖКХ за поставленные топливно-энергетические ресурсы составила 2,434 млрд рублей. Это на 16,1% (или на 466,1 млн рублей) меньше, чем было на 1 декабря прошлого года, когда долги перед ресурсоснабжающим компаниями превышали 2,9 млрд рублей.

В структуре просроченных долгов наибольшая доля приходится на задолженность за поставленный природный газ. За указанный период долг сократился на 263,4 млн рублей, с 1,572 млрд рублей до 1,308 млрд рублей. Долг за газ удалось снизить на 16,75%.

Задолженность за тепло уменьшилась с 886,4 млн рублей до 729,3 млн рублей, долги за электроэнергию снижены с 441,5 млн рублей до 396 млн рублей.

Подробнее: Пять муниципалитетов Чувашии не получили паспорта готовности к зимеКак сообщало ИА REGNUM, с начала отопительного сезона в Чувашии произошло 120 аварий в системе коммунальной инфраструктуры, что на треть меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Больше всего отключений на инженерных сетях произошло в Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле.

Напомним, в Чувашии без паспортов готовности к зиме остались Чебоксары и Новочебоксарск, а также Комсомольский, Чебоксарский, Шумершинский районы.

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