Ярославль, 6 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ярославле вновь возникли очереди на газозаправочных станциях. Об этом жители города сообщают в социальных сетях. В департаменте транспорта региона рассказали, что проблема возникла из-за поломки на одной из станций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газозаправочная станция в Москве

«3.12 на газозаправочной станции на Промышленном шоссе вышли из строя два компрессора. В настоящее время работу одного из них удалось наладить. Газозаправочная станция на выезде из Ярославля в сторону Москвы работает в штатном режиме», — рассказали в департаменте.

В Ярославле лишь две газозаправочные станции, в области — 5. От поломок страдают не только владельцы личных автомобилей, но и городской общественный транспорт, так как ряд автобусов работает на газомоторном топливе.

«Существующая сеть АГНКС не закрывает существующей потребности, и является важным фактором, который не позволяет в должной мере развивать газомоторную инфраструктуру и увеличивать количество транспортных средств, использующих газомоторное топливо в качестве моторного топлива», — рассказали в департаменте.

Власти много лет ведут разговоры о расширении сети АГНКС, но пока безрезультатно.