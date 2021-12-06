Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил провести анализ ценообразования, а также проработать механизмы сдерживания цен на топливо, сообщили 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Avtosreda.ru Моторное масло

Читайте также: Губернатор Камчатки потребовал разработать алгоритм освоения бюджета

«Сейчас на достаточно серьезном уровне рассматриваются возможные механизмы по сдерживанию роста цен на моторное топливо по трем регионам: Камчатке, Чукотке и Магаданской области. Договорились, что ФАС проведёт детальный анализ факторов ценообразования и предложит механизмы субсидирования для того, чтобы ограничить рост стоимости топлива. Была договорённость, что до конца недели будет позиция представлена. Мы должны занять активную позицию и предложить те механизмы на федеральном уровне, которые могут быть применены на Камчатке для решения одного из важнейших вопросов, волнующих жителей края», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор добавил, что решение по сдерживанию цен на топливо должно быть федеральное, поскольку касается оно не только Камчатского края и выходит за рамки полномочий властей региона. В связи с этим для руководства важно иметь анализ ценообразования для того, чтобы чтобы продвигать свою позицию в Совете Федерации и других органах власти.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в некоторых ведомствах правительства края существенно просели показатели исполнения бюджета 2021 года. Губернатор региона Владимир Солодов потребовал незамедлительно исправить ситуацию и принять меры — в противном случае перераспределить финансирование.