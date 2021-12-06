Мурманск, 6 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области возглавил Илья Воробьев. О назначении на оперативном совещании в правительстве региона объявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

«Илья Юрьевич — человек всем известный. Уверен, что его 25-летний опыт работы в правоохранительных органах обеспечит повышение уровня и качества безопасности, взаимодействие со спасательной службой, пожарными, а также вопросы, связанные с проектом «Безопасный город», который мы сейчас активно реализуем вместе с Министерством цифрового развития», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава комитета Сергей Приходько покинул должность в августе 2021 года.