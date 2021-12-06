Берёзовский, Свердловская область, 6 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Жители города Березовского Свердловской области могут получить реальный срок. Их обвиняют в краже смартфона у мигранта, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Смартфон

Местная жительница со своим сожителем решили совершить грабеж. Они договорились о том, что женщина попросит у прохожего телефон якобы, чтобы совершить звонок. После этого она быстро сядет в машину к сожителю и скроется с места преступления.

Подсудимые смогли реализовать задуманное. Жертвой оказался рабочий-мигрант. Доверчивый мужчина отдал смартфон подсудимой. После того, как потерпевший понял, что его обманули, он попытался остановить автомобиль. Однако свердловчане смогли скрыться с места преступления. Украденный смартфон они продали в Екатеринбурге.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направили в суд. Ей грозит лишение свободы сроком до семи лет. Подельник женщины объявлен в розыск.