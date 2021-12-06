«Техноград» на ВДНХ проведёт онлайн-конференцию «Я — самозанятая»
Москва, 6 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» 7 декабря проведет онлайн-конференцию для женщин «Я — самозанятая», сообщается на портале мэра столицы.
В рамках проекта «Мама онлайн» участницы онлайн-конференции узнают о правилах продвижения своих проектов, мерах поддержки на начальном этапе и познакомятся с проектами других женщин, занимающихся бизнесом.
Для всех участниц организаторы приготовили новогодние бонусы, подарки: книги, методические пособия и игры по развитию полезных навыков. Участие в онлайн-конференции бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве с начала 2021 года число самозанятых увеличилось на 273 тысячи человек.
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