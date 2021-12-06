Тбилиси, 6 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Размеры пенсий для жителей Грузии вырастут в январе 2022 года. Об этом 6 декабря сообщил на заседании премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По словам главы правительства, для лиц в возрасте до 70 лет пенсия станет больше на 20 лари и составит до 260 лари (около $85). Для лиц старше 70 лет после увеличения на 24 лари она составит 300 лари (около $95).

«В высокогорных поселениях размер пенсии составит 312 лари (около $100) для лиц до 70 лет и 360 лари (около $115) для лиц в возрасте от 70 лет», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что в 2022 году увеличат размер надбавки ветеранам Великой Отечественной войны. С 22 лари (около $7) она вырастет до 100 лари (около $32).

Напомним, в Грузии мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет. По последним данным, в стране почти 800 тыс. пенсионеров.