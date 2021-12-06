Киев, , 11:12 — REGNUM Военное руководство Украины поздравило украинских военнослужащих в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба так называемой Операции объединённых сил.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Читайте также: Зеленский прибыл на подконтрольную Украине часть Донбасса

Министр обороны страны Алексей Резников и главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный прибыли на передовые позиции ВСУ в Донбассе накануне, 5 декабря.

«В канун тридцатой годовщины вооружённых сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками», — сообщается на странице штаба в Facebook.

Кроме того, вместе с командующим объединённых сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших.

Также по теме: Зеленский навестил карателей в Донбассе, раздал им подарки и пообедал

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле позиции украинских военнослужащих в Донбассе посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил участников карательной военной операции за «героизм и самоотверженность», а также вручил им государственные награды и подарки.