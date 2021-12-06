Москва, 6 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») предложил обсудить введение в России нового профессионального праздника — Дня ИТ-предпринимателя.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Сегодня нам крайне важно поддерживать ИТ-предпринимателей. Именно они являются создателями национальных лидеров практически во всех сферах», — отметил Хинштейн.

По предварительным данным, такое предложение находит поддержку у отрасли.

Профессиональный праздник ИТ-предпринимателя — это возможность поддержки этой сферы в стране, а также шаг навстречу формированию новой образовательной экосистемы, отметил Хинштейн.