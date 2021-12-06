Лондон, 6 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Во время биржевых торгов цена газа в Европе опустилась ниже отметки $1000 за тысячу кубометров. Это 6 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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Согласно этим данным, цены на январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах уменьшились до $994 за тысячу кубометров. При этом общее снижение газовых цен в Европе за день составляет свыше 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 5 декабря глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») компании Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию — это якобы «издевательство» над правилами Евросоюза.