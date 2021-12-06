Бузулук, Оренбургская область, 6 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор в отношении 48-летнего жителя Бузулука. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и развращении детей младше 14 лет. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Freesmi.by Суд

Как установили следствие и суд, в 2018—2020 годы оренбуржец посредством страницы вымышленного наименования в соцсети систематически совершал в отношении школьников преступления против их половой неприкосновенности. Некоторые дети, ставшие жертвами преступления, проживают за пределами Оренбуржья.

Житель Бузулука приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказания в виде ограничения свободы в течение двух лет отбытия основного.