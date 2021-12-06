Пенза, 6 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Пензенской области планируют запустить новую программу строительства и ремонта детских оздоровительных лагерей. Соответствующую задачу 6 декабря поставил губернатор Олег Мельниченко.

M.government.ru Летний отдых

В Пензенской области последний детский оздоровительный загородный лагерь был построен в 1989 году. Всего в регионе расположено 13 загородных лагерей.

Заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов предложил поручить муниципалитетам Пензенской области с 2022 года начать разработку проектно-сметной документации на ремонт детских оздоровительных лагерей. Губернатор одобрил инициативу и заявил о необходимости сформировать региональную программу капремонта детских лагерей.

«Формируйте областную программу. Я поддержу эти решения. Сейчас мы посмотрим бюджет во втором и третьем чтениях в декабре давайте вносить эти позиции в статьи расходов. Думаю, что программу надо делать пятилетней. Постепенно, из года в год, будем вкладывать средства, приводить материально-техническую базу загородных учреждений детского отдыха в надлежащее состояние», — подчеркнул Олег Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в детских лагерях Пензы за летний период отдохнули около 10 тыс. школьников.

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