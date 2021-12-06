София, , 11:09 — REGNUM На территории Болгарии не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса — «Омикрон». Об этом 5 декабря в интервью Радио Болгария заявила директор Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний Ива Христова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Доказанных случаев заражения этим штаммом нет, несмотря на проведение самых тщательных проверок во всех медицинских учреждениях Болгарии, — отметила, в частности, она. — В настоящее время мы проводим обследование всех граждан, возвращающихся на родину из африканских стран. В случае даже малейшего подозрения на «Омикрон» общественность будет поставлена об этом в известность, а в стране начнется ужесточение карантинных мер».

И. Христова также подчеркнула, что на данный момент у одного гражданина Болгарии, вернувшегося из ЮАР, зафиксирована тяжелая форма штамма «Дельта».

По информации на 6 декабря число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 703 тыс. человек. Из них скончались 28 852 пациентов.