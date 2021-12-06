Москва, , 11:09 — REGNUM В Москве на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, сообщила 6 декабря министр правительства Москвы, глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Очень солидная зарплата Pixabay.com

Она прокомментировала рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет столицы по итогам десяти месяцев 2021 года.

«Сохраняется стабильная ситуация и на столичном рынке труда. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в Москве за январь — сентябрь 2021 года вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — приводит слова Зяббаровой пресс-служба департамента.

Министр отметила, что показатели уровня зарегистрированной безработицы сопоставим с доковидным периодом и составляет 0,52%.