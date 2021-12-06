Нью-Дели, , 11:08 — REGNUM Формат консультаций «2+2» глав МИД и Минобороны России и Индии станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем, заявил 6 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Флаги России и Индии Mil.ru

«Уверен, что новый механизм станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем, будет способствовать углублению традиционного взаимопонимания, укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», — сказал Лавров на переговорах глав МИД и Минобороны двух стран в формате «2+2».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия и Индия имеют схожее видение модели более справедливого, более демократичного, полицентричного мироустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели переговоры в Нью-Дели.

Глава МИД РФ отметил, что он и его индийский коллега стали «своего рода первопроходцами», напомнив, что «это уже четвертая их встреча за год».

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