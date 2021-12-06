Афины , 6 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Полицейское управление крупнейшего греческого региона Аттика приведена в состоянии повышенной готовности, сообщает AMNA 5 ноября. В Аттике находится столица страны Афины, где 6 декабря пройдут массовые митинги и шествия в память об убийстве полицейским 15-летнего подростка в 2008 года. Многочисленные митинги в память об этом событии проходят в Греции каждый год.

George Laoutaris Полиция Греции

Ожидается, что мероприятия в этом году повлияют на движение общественного транспорта. Полиция готова к появлению инцидентов с применением насилия. Сотрудники органов охраны порядка также готовы к возможным целенаправленным нападениям.

Как и каждый год, студенты соберутся в Пропилеях (у Афинской академии) в 12:00, откуда пойдут маршем в сторону парламента. Вечером будут другие шествия в этом же направлении.

Водителей просят не парковаться вокруг площади Пропилеи и Синтагмы, на которой находится здание парламента.