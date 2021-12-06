Москва, , 11:06 — REGNUM Известие о том, что Центробанк обяжет банки возмещать в упрощенном порядке некую обязательную сумму денег клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников доктор экономических наук Никита Кричевский встретил со словами: «Хорошо, но мало». В своём телеграм-канале 5 декабря он пояснил:

Киберпреступность

«Точная сумма — предмет торга ЦБ и банков, но предполагается, что она будет составлять до 90% от похищенной суммы. Если ЦБ оперативно утрясет все нюансы и внесет поправки в законодательство, ему можно будет только поаплодировать. Но будем смотреть правде в глаза: борясь с фродом (мошенничеством, прим. ИА REGNUM), ЦБ вынуждено выполняет работу МВД, Госдумы и правительства.

Ведь есть держатели карт, на которые идут мошеннические переводы, есть страны, покрывающие мошенников, есть УК, который смотрит на это негативное социальное явление сквозь пальцы. Кто или что мешает пожизненно внести получателей в черные списки картхолдеров или запретить переводы в некоторые страны вовсе.

Вариантов много, вывод один — борьба должна вестись комплексно. Тогда, кстати, и нала на руках будет меньше, ибо народ боится держать деньги в безнале».

Как сообщало ИА REGNUM, о предложении Центробанка обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников гражданам, известили в РБК со ссылкой на соответствующую инициативу регулятора.

Читайте также: ЦБ РФ намерен ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от мошенников